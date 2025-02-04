KESİAD üyesi firmaların teknik müdür ve yöneticilerinin katıldığı gezinin ev sahipliğini DİMES Mali İşler ve Hazine Uzmanı Ecem Diren üstlendi. Fabrika Direktörü Musa Kılavuz ise katılımcılara DİMES'in kuruluş öyküsü, üretim süreçleri ve ürün yelpazesi hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Ziyaret kapsamında, DİMES'in üretim süreçleri ve yenilikçi ürünleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

DİMES'in kuruluş hikayesi

1963 yılında Tokat'ta çiftçilerin elinde kalan vişnelerin işlenmesiyle meyve suyu üretimine başlayan DİMES, bugün meyve suyu, milkshake, smoothie ve konsantre şurup gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ayrıca, Çin Hava Yolları'nda DİMES ürünlerinin ikram edilmesi, markanın uluslararası alandaki başarısını göstermektedir.

Tüketicilere pratik çözümler

Ecem Diren, DİMES'in tarımsal ürünlerden inovatif ve katma değerli ürünler üretmeye odaklandığını belirtti. Özellikle Cool Lime Mix gibi ürünlerle lojistik avantajlar sağladıklarını ve tüketicilere pratik çözümler sunduklarını ifade etti. Bu yaklaşım, DİMES'in sürdürülebilirlik ve yenilikçilik vizyonunun bir parçasıdır.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, teknik gezilerin firmaların üretim standartlarını görmek ve işleyişleri hakkında bilgi almak için önemli olduğunu vurguladı. DİMES'in bölgedeki varlığının bir şans olduğunu belirten Işıklı, sanayi ve iş dünyasının gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.