Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin geleneksel Perşembe Toplantısı’nda, “Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri” Projesi tanıtıldı. Proje, sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık yaratmayı hedefliyor.

KESİAD Perşembe Toplantısı Kemalpaşa’da Gerçekleşti

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KESİAD) geleneksel Perşembe Toplantısı, bu ay Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın sponsorluğunda Ramada Otel’de düzenlendi. Toplantıya katılan isimler arasında Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Jandarma Komutanı Halil Yaşar Güzel, KESİAD Kurucu Başkanı Fahrettin Selçik ve Kemalpaşalı sanayiciler yer aldı.

“Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri” projesi

Toplantıda, KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı tarafından duyurulan “Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri” Projesi büyük ilgi gördü. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, “Bu proje, sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi bireylerin yaşam kalitesini düşüren sorunlara karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor.”

Projenin hedefi ve paydaşları

Proje, sanayiciler ve çalışanların bağımlılıkla mücadelede aktif bir rol üstlenmesini amaçlıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan tam bütçe desteği alan projede şu kurumlar paydaş olarak yer alıyor: Kemalpaşa Kaymakamlığı, Yeşilay, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kemalpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü.

Tam destek ve öncü rol

Projeyle birlikte bağımlılık türleri hakkında farkındalık yaratmak için eğitim programları düzenlenecek. Sağlıklı yaşamı teşvik edecek bu eğitimlerde, sanayicilerin ve çalışanların bilgilendirilmesi hedefleniyor. KESİAD’ın bu önemli girişimi, Kemalpaşa’daki sanayi ekosistemini sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturarak, hem iş dünyasında hem de toplumda büyük bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.