Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD), sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor. KESİAD'ın başlattığı kütüphane kampanyası, geçtiğimiz yaz senfonik müzik aletlerini tanıtma projesinin ardından geldi. Dernek Başkanı Yeşim Işıklı, bu kampanya ile öğrencilerin eğitim kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

KESİAD'ın geleneksel Perşembe Kahvaltısı'nda konuşan Yeşim Işıklı, önceki projelerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın desteğiyle gerçekleştirilen senfoni müzik aletleri tanıtımı projesinin ardından, Kemalpaşa'daki okullarda kütüphane eksikliğine dikkat çekerek yeni bir adım attıklarını belirtti.

Kurudere Köy Okulu'na Destek

Işıklı, bazı okullarda temel eğitim malzemeleri ve yapısal eksiklikler tespit ettiklerini dile getirdi. Özellikle Kurudere Köy Okulu'nun ciddi sorunları olduğunu ve bu yaz döneminde bu sorunları çözmeyi planladıklarını açıkladı. Okul binasının yeniden düzenlenmesi ve öğrenciler için modern bir öğrenim ortamı sağlanması hedefleniyor.

KESİAD toplantısının devamında, Ermat Group yetkilileri elektrikli araçlar, hibrit sistemler ve sektördeki güncel yönetmelikler hakkında bilgi verdi. Bu bilgilendirme sunumlarıyla iş insanlarına sektördeki yenilikler ve düzenlemeler hakkında detaylı bir perspektif sunuldu.