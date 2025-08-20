KESK Aydın Şubesi adına TÜM BEL SEN Aydın Temsilcisi Ömer Ali Emek öncülüğünde, Tüm-Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt’un da katılımıyla Aydın Sevgi Yolu’nda basın açıklaması düzenlendi. Kamu emekçileri, hükümetin memur ve emeklilere yönelik zam teklifine karşı seslerini yükseltti.

Aydın’daki Eylemlere KESK’in yanı sıra ASİM SEN, BASK, ÇALIŞAN SEN, DMK, HAK SEN ve YURT SEN de destek verdi. Tüm-Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, sefalet ve yoksulluğa karşı emek mücadelesini hatırlatarak, “Haklar, emek ve gelecek için genel grev, genel direniş” çağrısında bulundu.

TÜM BEL SEN Aydın Temsilcisi Ömer Ali Emek ise hükümetin zam teklifini “simit parası kadar” sözleriyle eleştirerek, “Biz yalnızca kendi haklarımız için değil, herkesin nitelikli, ücretsiz ve erişilebilir kamu hizmeti alması için sesimizi yükseltiyoruz” dedi.

Kamu emekçileri, toplu sözleşme sürecinde yıllardır taleplerinin yok sayıldığını vurgularken, talepler arasında her yıl toplu görüşme yapılması, maaşlara yeniden değerleme oranında zam, yılda iki ikramiye, 3600 ek gösterge ve emeklilerin haklarının iadesi yer aldığını belirtiler.

Eylemlerde sık sık “Ümit etme bitti, zam yap Bakan” ve “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” sloganları atıldı. Emek, hükümetin gerçek bir teklif sunmaması halinde mücadelelerini sokakta sürdüreceklerini açıkladı.