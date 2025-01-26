İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki üreticilerin ayakta kalabilmesi için önemli destekler sunuyor. Küçük Menderes Havzası’ndaki kestane üreticileri, kestane kanseri hastalığı ile mücadele etmekte zorlanırken, Büyükşehir Belediyesi, 30 mahallede bin 634 üreticiye malzeme desteği ve eğitimler vererek bu soruna karşı adım attı.

Kestane kanseri ile mücadele için büyük destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Küçük Menderes’in önemli gelir kaynağı olan kestanede kestane kanseri hastalığı ile mücadelesini sürdürüyor. 2018 yılında başlatılan çalışmada, Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerindeki 30 mahallede toplam bin 634 üreticiye 4 bin 575 litre ardıç katranı, bin 938 kilogram göztaşı ve 6 bin 239 litre sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) desteği sağlandı. Bu destekler, üreticilerin doğru yöntemlerle mücadele etmelerini sağlamak için sürekli olarak eğitildi.

Uygulamalı eğitimle üreticilerin bilinçlenmesi sağlandı

Ziraat Mühendisi Dr. Elvan Hatipoğlu, kestane kanserinin hızla yayıldığını belirterek, eğitimlerin önemine değindi. Üreticilere doğru mücadele yöntemleri öğretildi ve hastalıklı dokuların temizlenmesinden budama sonrası kullanılacak malzemelerin dezenfekte edilmesine kadar bir dizi işlem anlatıldı. Hatipoğlu, ayrıca eğitimlerin süreklilik arz ettiğini ve üreticilerin bu yöntemleri benimsediğini vurguladı.

Hastalıkla mücadelede başarı sağlanmaya başlandı

Hastalıkla mücadelenin temel hedefinin yayılmasını engellemek olduğunu söyleyen Hatipoğlu, uygulamaların yapıldığı alanlarda olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Kestane üreticilerinin, doğru tekniklerle hastalıkla mücadeleyi öğrendiklerini ve rekolte kayıplarının önüne geçildiğini dile getirdi. Bu uygulamalar, kestane üretimine büyük katkı sağladığını gösteriyor.

Kestane üreticileri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor

Kiraz Yeşildere Mahallesi Muhtarı Mustafa Aksu, kestane kanseriyle mücadelede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteği takdirle karşıladı. Aksu, kestane kanserinin tarım alanındaki en büyük sorunları olduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür etti. Kestanenin, Ege Bölgesi’nin en kaliteli ve lezzetli ürünlerinden biri olduğunu ifade eden Aksu, bu değerli ürünün yok olmaması için verilen desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomik zorlukların üstesinden gelinmeye çalışılıyor

Kirazlı üretici Bilal Karakaya da kestane kanseri nedeniyle ekonomik olarak zorlandıklarını belirtti. Karakaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin malzeme desteği ile bu hastalıkla mücadele ettiklerini ve faydasını gördüklerini, ancak daha etkili sonuçlar elde etmek için çaba gösterdiklerini söyledi.