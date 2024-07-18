Bunlar da ilginizi çekebilir

Sürücüler araçlarının mekanik aksamlarına zarar veren ve oldukça yüklü masraflar çıkaran çukurlardan yakınıyor.

Geçmiş dönemde sürücülerden oldukça şikayet alan yollar, bu dönemde de mevcut vaziyetini koruyor.

Kestel’in bozuk yolları araç sürücüleri için korkulu rüya haline geldi. Şoförler bu durum hakkında sık sık şikayetlerini bildirdiklerini söylüyorlar. BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan birçok yol, bakımsızlıktan adeta köstebek yuvası haline gelmiş durumda.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.