Kestel’in bozuk yolları araç sürücüleri için korkulu rüya haline geldi. Şoförler bu durum hakkında sık sık şikayetlerini bildirdiklerini söylüyorlar.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan birçok yol, bakımsızlıktan adeta köstebek yuvası haline gelmiş durumda.
Geçmiş dönemde sürücülerden oldukça şikayet alan yollar, bu dönemde de mevcut vaziyetini koruyor.
Köstebek yuvası haline gelen yollar, özellikle gece saatlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Sürücüler araçlarının mekanik aksamlarına zarar veren ve oldukça yüklü masraflar çıkaran çukurlardan yakınıyor.
Kaynak: igf