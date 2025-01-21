ABD merkezli fast food devi Yum! Brands ile Türkiye’deki restoranlarının sahibi İş Gıda arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. KFC ve Pizza Hut restoranlarının franchise anlaşmasının iptal edilmesinin ardından, Türkiye'deki KFC şubelerinde operasyonel sıkıntılar baş göstermeye başladı. Krizin etkisiyle, birçok cadde üzerindeki şubede stokların tükenmesi nedeniyle kepenkler kapandı.

AVM’lerdeki şubeler hukuki süreci bekliyor

Yum! Brands’in İş Gıda ile olan sözleşmesini iptal etmesinin ardından, KFC’nin Türkiye’deki 283 şubesinin büyük bölümü geçici olarak kapatılmıştı. Şu an için AVM’lerdeki restoranlar ise mahkemeden çıkacak kararı bekliyor. Hürriyet'e açıklamalarda bulunan bir AVM yöneticisi, “Avukatlarımız, mahkemeden tedbir kararı gelince AVM’deki mağazaların da kapanacağını belirtti. Biz de bekliyoruz” dedi. Hukuki sürecin devam etmesiyle, bu restoranların kapanmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.

Tedarik akışı durdu, kapanmalar devam ediyor

KFC şubelerinin büyük bir kısmında tedarik akışı durmuş durumda. Çalışanlar, “Elimizdeki stoklar tükenmeye başladı. Birçok şube kapandı. Önümüzdeki günlerde bu sayı daha da artabilir” diyerek yaşanan durumu özetledi.

Online siparişler durdu! KFC uygulamasında sorunlar başladı

Öte yandan, KFC restoranlarının online siparişleri de ciddi şekilde etkilenmiş durumda. Hem markanın kendi uygulamasından hem de diğer yemek siparişi platformlarından yapılan talepler, “Seçili adresinizdeki restoranımız şu anda hizmet vermemektedir” uyarısıyla karşılanıyor. Bu da KFC müşterilerini başka alternatiflere yönlendirmeye zorlayacak gibi görünüyor.

Mahkeme kararının sonucu ne olacak?

Tüm bu gelişmelerin ardından, gözler mahkemeye çevrildi. Mahkemenin vereceği karar, sadece KFC restoranlarının geleceğini değil, aynı zamanda Türkiye’deki diğer büyük fast food markalarının stratejilerini de etkileyecek gibi görünüyor.