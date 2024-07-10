İSTANBUL (AA) - Kibar Holding, İsviçreli EQUAL-SALARY Foundation (EŞİT ÜCRET Derneği) tarafından yürütülen değerlendirme sonucunda "EŞİT ÜCRET Sertifikası"nı almaya hak kazandı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek olmak amacıyla pek çok uygulamayı hayata geçirdi.

Holding, kurumlardaki ücret eşitsizliğini bağımsız şekilde değerlendiren EŞİT ÜCRET Derneği'nin gerekli kriterleri karşılayan şirketlere verdiği "EŞİT ÜCRET Sertifikası"na layık görüldü.

- "Adil ve fırsat eşitliğine dayanan kurum kültürümüzü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, sertifikanın, uzun süredir toplumsal cinsiyet eşitliği alanında attıkları adımların bir sonucu olduğunu belirtti.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Kibar Holding'in toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü uygulamalar sayesinde kadın çalışan sayılarının her geçen yıl daha da arttığına işaret eden Kayabaşı, "Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi kapsamında kurduğumuz 'BİZ Eşitiz' Platformu aracılığıyla cinsiyet eşitliği için bugüne kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kayabaşı, sürdürülebilirlik hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarına dikkati çekerek, "Kurulduğumuz günden bu yana bizi biz yapan temel değerlerin ışığında, mevcut adil ve fırsat eşitliğine dayanan kurum kültürümüzü daha da güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.