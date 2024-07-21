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Etkinlikte şehitler için lokma hayrı gerçekleştirilip, dua edildi.

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu da, Yusuf Şahin'in Kıbrıs halkının özgürlüğü için şehit olduğunu ifade ederek, Şahin'in isminin parkta yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özyurt Mahallesi Şehitler Yolu'ndaki parkta düzenlen törende konuşan Kaymakam Selami Kapankaya, tüm şehitleri rahmetle anarak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Demirci Belediyesi'ni ziyaret etti

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MANİSA (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Yusuf Şahin'in adı memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir park a verildi.

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