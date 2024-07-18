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Etkinlik boyunca Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik edeceği yüzücüler, Anamur'dan aldıkları Türk bayrağını, harekatın 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da KKTC yetkililerine teslim edecek.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 sporcu, hazırlıkların ardından iskeleden denize girdi.

Konuşmanın ardından Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Türk bayrağını sporculara teslim etti.

Kürşad Tüzmen, törendeki konuşmasında, Anamur'dan Girne'ye kadar 93 kilometrelik parkurda yüzeceklerini söyledi.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübünce bu yıl 4. kez düzenlenen yüzme maratonu dolayısıyla Anamur iskelesinde tören gerçekleştirildi.

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