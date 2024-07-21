20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Onur Yıldönümü dolayısıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bando Ekibi'nin Marmaris'teki konseri yerel belediyenin sahne hazırlığı yapmayınca sahnesiz ortamda gerçekleştirildi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin Amerika ve İngiltere başta olmak üzere tüm emperyalist ülkeleri veonca ekonomik yaptırımları da göze alarak; Kıbrıs’a barış getirecek, dönemin Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit’in “Ayşe Tatile Çıksın “ parolasıyla operasyon emrini verdiği Kıbrıs Barış Harekatının, 50. Onur Yıldönümünde Marmaris’te; Marmaris Belediyesi gerekli sahne hazırlığını yapmayınca; konser vereceği daha önceden bilinen Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bando Ekibi, geleneksel konseri sahne olmadan, vatandaşlarla iç içe vermek zorunda kaldı.

MARMARİS BELEDİYESİ HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Aksaz Deniz Üs Komutanı Neslim Eski, Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şube Başkanı Azmi Özkan, Marmaris’te yaşayan gaziler ve az sayıda vatandaşın birlikte izlediği konserin hemen öncesinde AjansCANKA adına telefonla görüştüğümüz Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, gerekçe olarak konser hazırlık talebinin konserden 1 gün önce geldiğine dikkat çekti. Başkan Ünlü, "Sahne kurulması iki gün sürer. Havada 50 derece o kadar az zamanda personel nasıl çalışacak, nasıl yetişecek?..” dedi.

Aksaz Deniz Üs komutanlığı yetkilileri de, Başkan Ünlü’nün açıklamasına sessiz kalarak, gülümsemekle yetindi.