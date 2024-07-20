Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde, çeşitli anlamlı paylaşımlar yapıldı. Bu tarihi operasyonun yıl dönümünü anmak amacıyla, ünlü isimler sosyal medyada duygusal paylaşımlar yaptı. İbrahim Büyükak, babası Yusuf Büyükak’ın Kıbrıs gazisi olduğu hatırasını paylaşarak, gazilere ve şehitlere olan minnettarlığını dile getirdi. Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın ise bu anlamlı günü andı.

İbrahim Büyükak’ın anlamlı paylaşımı

Ünlü komedyen ve oyuncu İbrahim Büyükak, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde, babası Yusuf Büyükak’ın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Yusuf Büyükak’ın Kıbrıs gazisi olduğunu belirten Büyükak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü kutlu olsun. Başta canım babam olmak üzere, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” Bu paylaşım, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın önemini ve gazilerin katkısını vurgulayan anlamlı bir jest oldu.

Filiz Akın’dan anma mesajı

Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın da Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. Akın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, harekâtın tarihsel önemine ve Türk milletinin bu özel günde yaşadığı gurura dikkat çekti. Kıbrıs adasında barış ve huzurun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen harekât, hem Türkiye hem de Kıbrıs Türkleri için büyük bir dönüm noktası olarak anılmakta.

Harekâtın tarihsel önemi

20 Temmuz 1974’te başlatılan Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs adasında barış ve huzurun sağlanmasını amaçlayan önemli bir askeri harekâttır. Harekat, Kıbrıs Türk toplumunun güvenliğini sağlamak ve adadaki gerilimi azaltmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu tarih, her yıl hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta çeşitli etkinliklerle anılmakta ve gazilere şükranlar sunulmaktadır.