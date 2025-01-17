1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan Manisalı Gazi Abdullah Gençerler, hayatını kaybetti. Gazi için düzenlenen askeri törenin ardından, Gençerler son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye büyük katılım gerçekleşti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Abdullah Gençerler, 17 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Cenaze törenine, Gazi'nin ailesi, Kıbrıs harekatındaki arkadaşları ve Manisa protokolü katıldı. Törene; Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan gibi isimler de yer aldı.

Kıbrıs Gazisi Gençerler, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi

Yarhasanlar Mahallesi Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Gençerler, Kırtık Mezarlığı’nda toprağa verildi.