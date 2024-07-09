Datça ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi emekli deniz astsubayı Erdal Özyurt, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel bir resim sergisi düzenledi. Datça Liman Sergi Salonu'nda açılan sergide, Özyurt'un 45 sulu boya ve 1 kara kalem tablosu yer alıyor.

30 yıllık deneyim

81 yaşındaki Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resme olan ilgisini 30 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Bugüne kadar 150'den fazla tablo yaptığını ve 20'den fazla karma sergiye katıldığını dile getiren Özyurt, "Datça'da ikinci sergimi açtım. İlk sergimi pandemi öncesinde yapmıştım. Çalışmalarımı Kocaeli'deki atölyemde gerçekleştiriyorum." dedi.

Erdal Özyurt'un resim sergisi, 14 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek.