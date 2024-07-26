Kalp krizi sonucu Uşak'taki evinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş, memleketi Manisa Selendi'de düzenlenen törenle toprağa verildi.
Kalp krizi geçirerek Uşak'taki evinde hayatını kaybeden 3 çocuk babası 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş, son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp Kuş'un naaşı, Selendi’nin Kırsal Çamlıca Mahallesi camiine getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Kuş’un cenazesi Çamlıca Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
Törene Eyüp Kuş’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Ömer Ahmet Özdemir, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Tok, Selendi Emniyet Amiri Emre Gevanci, Kula Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.