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Törene Eyüp Kuş’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Ömer Ahmet Özdemir, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Tok, Selendi Emniyet Amiri Emre Gevanci, Kula Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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