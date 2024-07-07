Kıbrıs Ile Balıkesir Arasında “Kardeş Şehir” Projesi Başlıyor

Halil ÖZCAN/Özel Haber

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Danışmanı Orhan Tuğbay, Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali kapsamında, BAÇEM’de (Balıkesir Çevre Eğitim Merkezi) “Kazdağları’ndan Beşparmak Dağları’na Bitkilerin Kardeşliği” konulu bir seminer verdi. Seminerde, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda en çok gazisi bulunan Balıkesir'e duydukları minneti dile getirdi ve Balıkesir ile Kıbrıs’tan bir şehri kardeş şehir yapma planlarını açıkladı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın anlamı ve önemi

Konuşmasına Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yılını kutlayacaklarını belirterek başlayan Orhan Tuğbay, "1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yapılmasıyla Kıbrıs’a gelen barışın 50. yılını, 20 Temmuz’da kutlayacağız. Türk Ordusu’nun ve Türkiye’mizin güvencesiyle Kıbrıs Türk halkı, güven ve huzur içinde yaşamaktadır," dedi. Tuğbay, Türkiye’ye ve Balıkesir halkına duydukları minneti dile getirdi.

Aromaterapi festivali ve kültürel bağlar

Balıkesir 5. Aromaterapi Festivali’nin tarih, şifa ve kültür temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Tuğbay, Kazdağları ile Beşparmak Dağları’nın kardeşliği üzerine güzel işler yapacaklarını vurguladı. Kıbrıs’ın narenciye, zeytin ve diğer tarım ürünleriyle kendine has bir tarım kültürüne sahip olduğunu belirtti. "Patatesimiz dünyanın en iyi patatesi. Onun tohumlarını sizlere gönderebiliriz, burada yetiştirebilirsiniz" diyerek, tarım ürünlerinin paylaşımı konusunda iş birliği yapabileceklerini ifade etti.

Kardeş şehir projesi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür eden Tuğbay, Kıbrıs ile Balıkesir arasında başlatılacak “Kardeş Şehir” projesini duyurdu. "1974 Barış Harekâtı’nın en fazla gazisi, Balıkesir’den ve bu da bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Başkanımızla projeler yapıp daha büyük kardeşlik projeleri ve kültür projeleriyle bu birlikteliği ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin önemi ve katkıları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği festivalin kültürel zenginliği artırma ve kardeşlik bağlarını güçlendirme konusundaki önemine dikkat çeken Tuğbay, KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da derinleşeceğini belirtti.