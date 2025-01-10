Yavru Vatan’da bir haftalık süreçte neler yaşandığını özetlemek istiyorum. Maalesef, üzücü bir haberle başlamak mecburiyetindeyim.

Hayatını kaybeden Cumhuriyet Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve milletvekili Sait Güven için Meclis bahçesinde tören düzenlendi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’nı takip ettiği TCG Salihreis’de önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KKTC’den ayrıldı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü münasebetiyle TCG Salihreis firkateyninde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısındaki konuşması.

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Cumhuriyet Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Sait Güven’in vefatı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi bahçesinde düzenlenen töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, Sait Güven’in ailesi, dernek temsilcileri ve bazı eski bürokratlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Sait Güven’in mütevazı ve halkçı kişiliğiyle tanındığını belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatını takip ettiği TCG Salihreis’de değerlendirmelerde bulundu. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda kuvvetler arasındaki yüksek uyum ve performansa, personelin üstün eğitim seviyesine, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemlerin etkinliğine şahit olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Bakan Güler, istikrarsızlığın ve belirsizliğin hat safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Mevcut güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü artırarak devam ettirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, personelimizi muharebe şartlarına en uygun şekilde hazırlamak, ordumuzun caydırıcılığını daha da yükseltmek için tatbikatlarımıza büyük önem vermekteyiz. "

Mavi Vatan Tatbikatı'nın, bu yılın ilk tatbikatı olduğuna değinen Güler, tatbikatın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bakan Güler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Orta Doğu'daki kriz ortamından istifade etmeye çalıştığını, insani yardım adı altında gerçekleştirdiği istikrara zarar veren faaliyetlerini, ayrıca adadaki güç dengesini bozmaya yönelik silahlanma gayretlerini takip etiklerini ve bunlara karşı gerekli tedbirleri almayı sürdürdüklerini söyledi.

‘Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin olumsuz tutumlarında, kendilerine cesaret veren bazı müttefiklerin yaklaşımlarının da farkında olduklarını dile getiren Güler, "Bu durum, ittifak ruhuyla asla bağdaşmamaktadır. Her zaman kararlılıkla ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Bu doğrultuda Kıbrıs Türkü'nün meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda adanın huzuru, güvenliği ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki gün süren temaslarını tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı