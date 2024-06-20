Bu lezzetli yemeğin içerisinde şeftali meyvesinin kendisi değil, kıyma ve baharatlar bulunur. Kıyma harcı, ince doğranmış soğan, maydanoz, tuz, karabiber ve diğer baharatlarla yoğrulur ve ardından şeftali şekline getirilir. Daha sonra bu şeftali şeklindeki kıyma harcı, şişlere dizilerek mangalda veya ızgarada pişirilir.

Şeftali kebabı, özellikle yaz aylarında mangal partilerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline gelmiştir. Taze ve doğal malzemelerle hazırlanan bu kebap, etin yumuşaklığı ve baharatların aromasıyla lezzetlendirilir. Mangalda pişirilmesiyle dışı kızaran, içi ise sulu ve lezzetli olan şeftali kebabı, genellikle lavaş veya ekmek arasında servis edilir.

Kıbrıs'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan şeftali kebabı, misafirlerin ve yerel halkın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Özellikle mangal keyfi yaparken denemek isteyenler için kolayca hazırlanabilen bu lezzetli kebap, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.