Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta çok sayıda balina sahile vurdu. Uzmanlar, ölümlerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Perşembe günü Baf sahillerine 4 balina vurdu. Yerel halk, hayatta olan 3 balinayı denize geri döndürmeyi başarırken bir balina maalesef öldü.

Cuma günü, Paçyammos ve Polis arasında ölü olarak bulunan 6 balina, önceki gün denize döndürülenlerin arasında olup olmadığı belirsiz. Balinalar, birbirleriyle iletişim kurmak ve çevrelerini tespit etmek için denizaltı seslerini kullanıyor. Denizdeki gürültü, derinlere dalan balinaların yönlerini bulmalarını, avlanmalarını ve yırtıcılardan kaçınmalarını olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tektonik hareketlerin balinaların yön tespit yeteneklerini etkilemiş olabileceğini düşünüyor. Kıbrıs Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi'nden Yiannis Ioannou, balinaların denizdeki gürültüden etkilenebilen ekolokasyon sistemlerine sahip olduğunu belirterek, ölümlerin sebebinin askeri tatbikatlar, doğal gaz aramalarında kullanılan sismik kazılar ya da bölgedeki depremler olabileceğini vurguladı.