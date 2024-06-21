Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e destek veren Rum yönetimini "meşru hedef" ilan ederek, "İsrail'e üslerinizi açarsanız sizi de vururuz" diye tehdit etti. Bu durum, Rum yönetiminde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) endişeye yol açtı.

Rumlar Panikte, KKTC'de Füze Korkusu

Rum lider Nikos Hristodulidis, barışçı olduklarını ve savaşa dahil olmak istemediklerini vurgulayarak İran ile diplomasiye yöneldi. KKTC ise 2019'da Suriye'den KKTC'ye düşen füzeyi hatırlatarak Hizbullah füzelerinin de ıskalayıp kendilerine düşmesinden endişe duyuyor.

Hizbullah'ın Cevabı Ne Olacak?

Hizbullah'ın elinde 150 bin füze ve roket olduğu tahmin ediliyor. Bu füzelerin önemli bir kısmı KKTC'yi de vurabilecek menzilde. Hizbullah'ın Nasrallah'ın tehdidini ne kadar ciddiye alacağı ve nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

Kıbrıs'taki İngiliz üsleri de Hizbullah'ın tehdidinde. Bu üsler, ABD ve İngiltere tarafından bölgedeki operasyonlarda kullanılıyor. Hizbullah, bu üsleri de İsrail'e destek olarak gördüğü için hedef alabilir.

Haritalı Mesaj: Baf, Eilat'tan Daha Yakın

Lübnan'da yayınlanan Al Akbar gazetesi, Baf kentinin İsrail'in Eilat limanından daha yakın olduğuna dikkat çeken bir harita yayınladı. Bu harita, Hizbullah'ın Baf'ı da hedef alabileceğini gösteriyor.

Kıbrıs'ta gerginlik artarken diplomasi de devrede. Rum Dışişleri Bakanı, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüşerek savaşa dahil olmak istemediklerini iletti. Ancak Hizbullah'ın nasıl bir hamle yapacağı belirsizliğini koruyor.