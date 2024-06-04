Redstone Mars ve Redstone Island Gayrimenkul, Kıbrıs'ın yeni gelişen gözde yatırım fırsatlarını Sheraton Otel'de gerçekleşen şık lansmanla Bursalılara tanıttı.BURSA (İGFA) - Redstone Mars Gayrimenkul broker'ları Berkun Çiftliklioğlu ve Mustafa Ferik ev sahipliğinde Redstone Island işbirliğiyle gerçekleşen lansmanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan yatırım fırsatları ve adada yükselen yeni Afrodit Aqua Projesi'ni Bursalı yatırımcılar için görücüye çıkardı. Esra Yalçın organizasyonuyla gerçekleşen lansmanda Evergreen adına projenin tanıtımını yapan Mert Adalarlı ve Erdem Yunusoğlu, tüm avrupa ülkelerinin gözdesi konumu haline gelen ve içinde dev bir sağlık kompleksinin de yer aldığı KKTC'de turizmin artık 180 günden 240 güne çıktığını, bunun da yatırımcılar adına büyük avantaj sağladığını söyledi.

POUND İLE GELİR FIRSATI

Redstone Mars Gayrimenkul broker'ları Berkun Çiftliklioğlu ve Mustafa Ferik te Kıbrıs'taki söz konusu yatırımın Türkiye'ye göre çok daha karlı olduğunu belirtti. Kıbrıs'taki yatırım ile günlük İngiliz pound'u üzerinden kira geliri elde edildiğini hatırlatan Çiftliklioğlu ve Ferik, öte yandan stüdyo daireden şık rezidanslara kadar uzana deniz kenarındaki dairelerin geçtiğimiz bir yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde prim yaptığını da belirtti. Geceye katılan Redstone Holding Ceo'su Evrim Kırmızıtaş ise bu geceye özel Bursalı yatırımcılar için ekstra bir indirim daha sağladı. Bunun üzerine geceye katılan bir çok iş insanı Kıbrıs'taki projeden gayrimenkul alımı yaptı. Geceye özel avantajlı fiyatların sunulduğu lansmanda ayrıca KKTC'nin birçok lokasyonundaki farklı konsept projelerden de bahsedildi.