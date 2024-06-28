Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da açıklanacak memur ve emekli zam oranlarıyla netleşecek. Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş zam oranıyla birlikte belirlenecek. Peki, temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? İşte 2024 Temmuz için kıdem tazminatı tavanı tahmini...

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, kıdem tazminatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Şu anda 35 bin TL seviyesinde bir kıdem tazminatı tavanı var. Memur maaşlarına yüzde 20 civarında bir artış bekliyoruz. Memur maaşlarına yapılacak olan yüzde 20’lik zam oranı üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmıyor. Yani 35 bin TL’nin yüzde 20’si üzerinden hesaplandığında 42 bin TL hesabı doğru değil. Memurlara yapılacak maaşlar üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi yayınlanıyor. Bu hesaplama ile birlikte kıdem tazminatı tavanı belirleniyor" dedi.

Bayram, "Şu anda kıdem tazminatı tavanı 35 bin TL seviyelerinde. Biz temmuz ayında yeni kıdem tazminatı tavanının 40 bin TL civarında belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli maaşına zam ne kadar olacak?

Bayram, "Şu anda 2024’ün ilk 5 ayı için yüzde 22.72’lik bir enflasyon farkı söz konusu. Haziran ayında yüzde 2.50 oranında bir enflasyon gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte yılın ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 25 civarında olacak. Memurlar toplu sözleşme zammından kaynaklı ocakta yüzde 15 artış almıştı, temmuz ayında yüzde 10 zam alacaklar. Bunun üzerine bir de enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklilerimiz eğer bir değişiklik olmazsa yüzde 20’lik zam farkı alacaktır" şeklinde konuştu.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.