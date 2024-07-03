Kimleri etkileyecek?

Yeni düzenleme, brüt ücreti 35 bin TL'nin üzerinde olan ve temmuz ayından sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçileri yakından ilgilendiriyor. Örneğin, 50 bin TL brüt ücretle çalışan ve 10 yıllık kıdemi olan bir işçi, temmuz ayında işten ayrıldığında 67 bin TL daha fazla kıdem tazminatı alabilecek.

1 Temmuz'dan sonra dikkat!

Yeni kıdem tazminatı tavanı, 1 Temmuz 2024 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak. Ödeme tarihi temmuza sarkmış olsa bile, daha önce işten ayrılanlar bu artıştan yararlanamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuracak

Kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi olarak ilan edilecek. Genelgenin yayımlanması gecikse bile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.