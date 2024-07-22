1 Ocak itibarıyla asgari ücret yüzde 49'luk artışla brüt 20.002 liraya yükseldi. Bu yıl temmuzda ara zam yapılmadığı için yıl sonuna kadar en düşük tazminat tutarı bu brüt ücret üzerinden hesaplanacak. 10 yıl aynı işte çalışan bir işçinin alacağı net rakam bu yeni tutarlara göre yeniden düzenlendi.

Kıdem tazminatı hesaplaması

Çalışanların güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatının alt limiti asgari ücret tarafından belirlenir. 1 Ocak itibarıyla asgari ücretteki yüzde 49'luk artışla brüt 20.002 liraya yükselen ücret, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Kıdem tazminatı tavanı

Kıdem tazminatının bir yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan, memur maaş katsayısına göre belirlenir ve 6 ayda bir güncellenir. 1 Ocak - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan tazminat tavanı 35.058 liraya yükselmiştir. Temmuz ayından itibaren memurlara yapılan yüzde 19.31’lik zam ile yeni tazminat tavanı 41.828 liraya çıkmıştır.

İhbar tazminatı

İhbar tazminatında herhangi bir tavan sınırı bulunmamaktadır. Brüt maaş üzerinden hesaplanır ve ihbar süresi önemlidir. Örneğin, 10 yıl çalışması olan bir kişiye 56 gün üzerinden ihbar tazminatı ödenir. İşe girdiği günden itibaren 6 ay geçmemiş olan işçiye 2 haftalık, 6 ay-1.5 yıl arası çalışanlara 4 haftalık, 1.5-3 yıl arası çalışanlara 6 haftalık, 3 yılın üzerinde çalışanlara ise 8 haftalık ihbar tazminatı ödenir.

Örnek hesaplama

1 Temmuz’dan önce 50 bin lira brüt ücreti olup da 10 yıllık çalışma süresi dolanlar, kendi isteği dışında işten çıkarılırsa vergiler dahil net 348.115 lira kıdem tazminatı alacaktı. Bu kişinin 56 günlük ihbar tazminatı hakkı ise 78.624 lira olacaktı. Toplamda cebe girecek net tutar 426.740 liraya ulaşacaktı. Şimdi aynı kişiye 415.450 lira kıdem tazminatı ve 78.625 lira ihbar tazminatı olmak üzere net 494.075 lira ödenecek. Yani tazminatını 1 ay sonra alan kişi için fark 67 bin lirayı aşmaktadır.

Kıdem tazminatı hakkı

Yıllardır aynı işyerinde çalışanlar ayrılmak istediklerinde kıdem tazminatını kaybetmek istemezler. Emekli olanlar, yaş dışında emeklilik hakkı elde edenler, askere gidenler, iş sözleşmesini evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonlandıranlar, haklı sebeplerle istifa edenler kıdem tazminatını alabilirler. Bu bilgilendirmeler ışığında çalışanlar, haklarını koruyabilir ve tazminatlarını doğru bir şekilde hesaplayabilirler.

Kıdem tazminatındaki bu güncellemelerle çalışanlar, haklarını koruyarak ve bilinçli bir şekilde tazminatlarını talep edebilirler.