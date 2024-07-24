Fitch Ratings, KİK bankalarının iyileşen ekonomik koşullar ve daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle Türkiye, Mısır ve Hindistan'daki varlıklarını artırmak için yoğun bir ilgi gösterdiğini açıkladı. Bu bankalar, yüksek büyüme oranlarına sahip bu pazarlara sermaye aktararak kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi etmeyi hedefliyor.

Fitch Ratings'in değerlendirmesi

Fitch Ratings'e göre, bazı KİK bankaları Türkiye (B+/Pozitif), Mısır (B-/Pozitif) ve Hindistan'da (BBB-/Stabil) banka satın almak istiyor. Fitch, "Dış büyümenin bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve kârlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıyoruz. Yüksek büyüme oranına sahip pazarlara sermaye aktararak kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilirler" dedi.

Bankacılık sektöründeki potansiyel

Fitch, Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın her birinin KİK'ten çok daha büyük nüfusa ve güçlü reel GSYH büyüme beklentilerine sahip olduğunu belirtti. Bu ülkelerdeki bankacılık sistemlerinin daha küçük olması, KİK bankaları için büyük potansiyel sunuyor. Fitch, "En büyük KİK piyasalarında yüzde 200'ün üzerinde olan bankacılık sistemi varlıkları/GSYH oranları bu ülkelerde yüzde 100'ün altında ve 2023 yılında özel kredi/GSYH oranı Mısır'da sadece yüzde 27, Türkiye'de yüzde 43 ve Hindistan'da yüzde 60'tır" dedi.

KİK bankalarının stratejik hedefleri

KİK bankalarının KİK bölgesi dışındaki ana faaliyet alanları Türkiye ve Mısır'daki iştiraklerdir. 2024'ün ilk çeyreğinde bu ülkelerde yaklaşık 150 milyar ABD doları varlığa sahip olan KİK bankaları, bu pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankaları, Hindistan ile güçlü ve büyüyen finansal ve ticari bağlantılar nedeniyle Hindistan'a olan ilgisini artırıyor.