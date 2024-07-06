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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Atlı Birliği de gün boyunca Sarayiçi'nde devriye gerçekleştiriyor

Polis ekipleri saha içinde zaman zaman yaşanan gerginliklere müdahale ederken, er meydanının dışında da güvenliği sağlıyor.

Kırkpınar dolayısıyla Edirne'ye çeşitli kentlerden gelen polisler er meydanı içerisinde, tribünlerinde ve etkinlik alanlarında görev yapıyor.

Sarayiçi Er Meydanı'nda, yaklaşık 900 polis vatandaşlara güvenli bir seyir zevki sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

EDİRNE (AA) - 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ekipleri yoğun mesai harcıyor.

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