Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçen yıl partisinden 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edildi. Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 13 Haziran’da CHP’ye geri döndü. Tanju Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘değişim’ çağrısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sosyal medya paylaşımlarının parti tüzüğünün ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne ‘Değişim ve adalet yürüyüşü’ başlatacağını açıkladı.



YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Başkan Özcan, yarın başlayacağı yürüyüş öncesi basın toplantısı düzenledi. Özcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun siyasi çıkarlarını gözettiğini belirterek, “Bir süre önce cesur bir karar verdim. Değişim ve adalet temalı bir yürüyüşü 3 Temmuz Pazartesi günü, Bolu’dan Ankara’ya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne kadar yürüme kararı aldım. Bu süreç içerisinde bazı şeyler değişir mi diye de bekledim aslında. Acaba genel başkan gerçekleri görür mü? Genel Başkan değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına varmış mıdır ama onun emarelerini görmüyorum, tam tersi emareler görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve başarısız ekibi hala yeni kurultayda ‘Nasıl seçilirsiniz?’ derdine düşmüşler” dedi.



‘BANA SİYASİ VAATLE FALAN GELMEYİN’

Özcan, yürüyüşü iptal etmesi için kendisine vaatlerde bulunulduğunu açıklayarak, “Balgat’ta fildişi kulelerinden bakıp, hala değişim isteyen kişileri göremiyorlar. Üzülerek söylüyorum bunu. Hala bana birilerini gönderip, bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Yani onlara da söyledim, tekrar söylüyorum. Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Ben bu yola baş koydum. Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin” ifadelerini kullandı.



‘ÖLÜMDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY BENİ DURDURAMAZ’

Siyasi vaatlerin kendisini durduramayacağını söyleyen Özcan, “Halk için kendi koltuk sevdasını bir tarafa bırakıp; ülkesini, çocuklarını düşünerek birinin kendisini yakması gerekiyor. İşte o biri de ben olmaya hazırım. Bunu başından itibaren söylüyorum. Ben Köroğlu’nun torunuyum. Dolayısıyla bu yürüyüşten ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz. Kararlı bir şekilde bu yürüyüşü yapacağım” diye konuştu.



‘İNCELDİĞİ YERDEN KOPAR’

Özcan, yürüyüşün sadece Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlık’tan vazgeçmesi halinde iptal olacağını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:



“Sayın Genel Başkan, yarın itibariyle ‘Ben görevimden istifa ediyorum, olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum, tüzüğü demokratik bir hale getirmek için arkadaşlarım bir çalışma yaptılar, bunu kamuoyuyla paylaşıyorum ve kurultayda aday olmayacağım’ dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim. Demezse sonuna kadar, inceldiği yerden kopar."