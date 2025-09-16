Kemal Kılıçdaroğlu, akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında hakaret ve iftira iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, akademisyen Emrah Gülsunar'a dava açtı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu. Gülsunar, "CB seçilseydi kimseye dava açmayacaktı demokrat dedem" ifadelerini kullandı.

HKP Lideri Nurullah Efe Ankut’a ev hapsi
HKP Lideri Nurullah Efe Ankut’a ev hapsi
İçeriği Görüntüle

Kılıçdaroğlu, Gülsunar’ı “hakaret” ve “iftira” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etti.

Kilicdaroglu Akademisyen Emrah Gulsunara Dava Acti-1

Gülsunar'dan sosyal medya yanıtı

Emrah Gülsunar, Kılıçdaroğlu’nun açtığı davayı sosyal medya platformu X hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan başvuruya yanıt veren Gülsunar, paylaşımında, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı döneminde “kimseye dava açmayacağım” vaadine göndermede bulundu.