Kemal Kılıçdaroğlu, akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında hakaret ve iftira iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu, akademisyen Emrah Gülsunar'a dava açtı
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu. Gülsunar, "CB seçilseydi kimseye dava açmayacaktı demokrat dedem" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Gülsunar’ı “hakaret” ve “iftira” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etti.
Gülsunar'dan sosyal medya yanıtı
Emrah Gülsunar, Kılıçdaroğlu’nun açtığı davayı sosyal medya platformu X hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan başvuruya yanıt veren Gülsunar, paylaşımında, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı döneminde “kimseye dava açmayacağım” vaadine göndermede bulundu.