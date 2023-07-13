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Doğa Başak ÖZTÜRK-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın hayatını kaybeden annesi Sulhiye Özkan'ın (75) cenazesine katıldı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan, dün Ankara'da hayatını kaybetti. Özkan için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı. Özkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)