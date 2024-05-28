KRT TV'de konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin zorlamasıyla Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve bu süreçte partisi içindeki bazı arkadaşlarının kendisine baskı yaptığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olma sürecini anlatırken, "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. Adaylık için kendisinin bir talebi olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu konuda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi ve Meclis grubunun baskısıyla aday olduğunu dile getirdi.

"Aklımın ucundan bile geçmiyordu"

Kılıçdaroğlu, aday olmayı hiç düşünmediğini belirterek, "Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da 'Mutlaka olmanız lazım' denildi. Her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin?" dedi.

14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı olarak yarışan Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 44,88'ini alarak ikinci olmuştu. En yakın rakibi Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 49,52 oy alarak seçimlerden zaferle çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış

Kılıçdaroğlu, mağlup ayrıldığı seçimlere ilişkin, CHP içinde aday olması için yoğun bir baskı altında kaldığını ifade etti. Bu açıklamalar, CHP içindeki dinamikler ve parti içi karar mekanizmalarına dair önemli ipuçları verdi.

"Vatandaşın takdirine sunuyorum"

Kılıçdaroğlu, açıklamalarını "Bunu vatandaşın takdirine sunuyorum. Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım." diyerek sonlandırdı.