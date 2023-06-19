CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te darbedilen gazeteci Sinan Aygül ile telefonda konuştu. Kılıçdaroğlu, Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, hukuki desteğe hazır olduğunu söyledi. (DHA)