Kılıçdaroğlu, ziyaretleri sırasında hükümetin yanlış bulduğu icraatlarını eleştirerek dikkat çekti. Destek olmak amacıyla geldiği gazetecilere her zaman yanlarında olacağı garantisini verdi ve meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduğunu gösterdi.

Gazetecilere Destek Mesajı

Kılıçdaroğlu, düşüncenin kalemşörleri olan gazetecilerin en fazla Türkiye'de tutuklandığına dikkat çekerek, bu durumun ülkemizin dünya genelinde kötü bir imaj yaratmasına neden olduğunu belirtti. Gazetecilerin özgürce çalışmalarının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Anayasanın Uygulanmaması ve Hukuk Devleti Vurgusu

Eski başkan, konuşmasında anayasanın uygulanmamasından şikayet ederek, Türkiye'nin bir an evvel hukuk devletine dönmesi gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların alt mahkemeler tarafından uygulanmaması kabul edilemez. Hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması için tüm vatandaşların düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir ortam oluşturulmalıdır," dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'deki etkinliklerde büyük bir ilgiyle karşılandı. Konuşmasında demokrasinin ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Ülkenin zor dönemlerden geçtiğini belirterek, demokratik değerlerin korunması gerektiğini söyledi. İzmir'deki etkinliklere katılan vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını alkışlarla destekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki ziyaretleri sırasında hükümetin icraatlarını eleştirmeye devam ederken, gazetecilere ve basın özgürlüğüne olan desteğini yineleyerek, hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.