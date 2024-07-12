CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'de 50 milletvekili bana sadık" sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Sen tarikat lideri misin" çıkışıyla cevap vermiş ve ikili arasındaki polemiğin fitilini ateşlemişti.

Tanju Özcan'a "Cenazeme gelmeni istemiyorum" sözleriyle yanıt veren Kılıçdaroğlu'na Özcan; "Cenazeye gelmem, hoca helallik istediğinde hakkımı helal ediyorum diyemem" diyerek karşılık verdi.

İkili arasındaki tartışmaya CHP Genel Merkezi de dahil oldu. Genel Merkez'den yapılan açıklamada; "Eleştiri sınırlarını aşan üslubu tasvip etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.