CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisinden çıkışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik çağrısına ilişkin soruya cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, yalnızca gülümseyerek aracına bindi.

Özel’den Kılıçdaroğlu’na çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenmişti.

Özel, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun tavrı dikkat çekti

Bugün Ankara’da ofisinden çıkışı sırasında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Özel’in çağrısına ilişkin yöneltilen soruya yanıt vermedi. Gülümseyerek kendisini bekleyen araca binen Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadı.