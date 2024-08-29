Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanmasına 3 Aralık'ta başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Kılıçdaroğlu'nun bu suçtan cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianameden öne çıkanlar

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşmiş olan Selahattin Demirtaş'ı övdüğü öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu'nun, 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı söyleşide "YPG bizim için terör örgütü değildir" şeklindeki açıklamalarının, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça belirttiği belirtiliyor.

Savunma ve iddianamenin içeriği

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yılları arasında sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK mensuplarını övdüğü ileri sürülüyor. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin beyanlarının kişisel görüş çerçevesinde yapılan siyasi değerlendirmeler olduğunu ve bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli olduğu ve toplumsal düzen açısından tehlike yarattığını belirterek, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçunun unsurlarının oluştuğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun cezalandırılması istendi.