Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kıraç, CHP geçmiş dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren mesajlarının ortaya çıkmasıyla Başkan İlkay Çiçek tarafından görevden alındı. Bu gelişme, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturmayla daha da ciddiyet kazandı.

Skandal mesajlar ifşa oldu

Menderes Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in başkan yardımcılığı görevine getirdiği Fatih Kıraç, sosyal medyada yayılan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren mesajları nedeniyle görevden alındı. Mesajları ifşa eden kişi, CHP İlçe Teşkilatı'nda bir dönem yönetici olan İsa Çetintürk oldu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatları harekete geçti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, ifşa edilen mesajların orijinallerini talep ettiği öğrenildi. İsa Çetintürk'ün ifşa ettiği mesajlarda, Kıraç'ın 2014 seçimlerinde CHP'nin rakibi Ergun Özgün'ün listesinden meclis üyesi adayı olduğu ve 2023 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu aleyhine çalışıp hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edildi.

CHP İzmir soruşturma başlattı

CHP İzmir İl Başkanlığı, konuyla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Kıraç'ın mesajlarında, "Sorma kardeşim canımız çok yanıyor. Bu sefer kendi partimize oy vermeyeceğiz. Lanet olsun bunlara" ve "HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Allah belanızı versin" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca, "Hayatımda ilk defa AK Parti'ye oy vereceğim. Yapacak bir şey yok birader. Bu o.ç yüzünden" sözlerini sarf ettiği ve Selahattin Demirtaş için "Eli kanlı bir teröristtir" dediği öne sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Fatih Kıraç'ı görevden alma kararı aldı. Çiçek, bu kararın CHP'nin değerlerine ve disiplinine uygun bir adım olduğunu belirtti.