CHP’de Cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci hakkında konuşan CHP’nin yedinci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yapılması gereken erken seçim istemektir. Ama aday ilan ederseniz parti içinde parçalanma olur. Üç yıl eforunuzu taşıyamazsınız” dedi.

CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tv100’de yayımlanan “Eşit Ağırlık” programına konuk oldu.

CHP’nin adaylık sürecini başlattığını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu, adayların açıklanmasının partide parçalanmaya yol açacağını savundu.

“Ekrem Bey ilan edildi, Mansur Bey partide kalır mı ya da aday olmak isteyen başka kişiler rahatsız olur mu?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Evet olur. Siz ön seçime girdiğiniz andan itibaren Mansur Bey kazansa da bir küskünler oluşacak Ekrem Bey kazansa da oluşacak. Bunların taraftarları oluşacak. Milletvekillerinden bir grubu Ekrem Beyi bir grubu Mansur Beyi destekleyecek. Dolayısıyla kesinlikle seçim bahsi ele alınmalı ama aday açıklanmamalı. Yapılması gereken erken seçim istemektir. Ama aday ilan ederseniz parti içinde parçalanma olur. Üç yıl eforunuzu taşıyamazsınız.”