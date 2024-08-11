Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından koltuğunu Özgür Özel'e devretmesinin ardından, Kısa Dalga'dan Günel Cantak'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da görüşmesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"İhaneti de görüyoruz"

Kılıçdaroğlu, altı liderin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Anayasa değişiklikleri konusunda ortak bir mutabakata vardığını hatırlatarak, Akşener'in masadan kalkmasını ve ardından Saray'da görünmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener’i Saray’da görünce şaşırmadım. Bu topraklarda ne yazık ki ihaneti de görebiliyoruz" dedi.

Tüzük değişikliği gündemde

Parti içi siyasete dair görüşlerini de paylaşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yaklaşan tüzük kurultayının, partililerin beklentilerine uygun bir değişiklik getirmesi gerektiğini belirtti. Tüzük değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, süreci yakından takip etmediğini ve sıcak siyasetle çok ilgilenmediğini ifade etti.

"Genel başkan olacağım diye ortaya çıkmadım"

Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan olmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Siyasi yaşamım boyunca genel başkan olacağım diye hiç ortaya çıkmadım" şeklinde yanıt verdi.