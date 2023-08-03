Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’i hastanede ziyaret etti. Aslanoğlu, ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak Engin ile görüştürdü.



Aslanoğlu ziyaret ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Engin’in son durumu hakkında bilgi vererek şunları söyledi:



Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin’in yaşadığı ani rahatsızlık sevenleri olarak hepimizi

korkutmuştu. Kendisini bugün tedavisinin süreceği hastanede ziyaret ettim. Sağlık durumu da morali de gayet iyi. Kendisiyle sohbet ettik. Yaşadığı rahatsızlıkta kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına ve İzmirlilere teşekkürlerini iletti. Sayın başkanımızın durumu gayet iyi. Tedavisinin kısa sürede tamamlanmasını ve sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini bekliyoruz. Ziyaretim esnasında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım, genel başkanımız belediye başkanımızın kendisine de geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sayın Genel Başkanımız zaten olayın gerçekleşmesinin ardından Engin ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ancak belediye başkanımız tedbir amaçlı uyutulduğu için kendisiyle görüşmesi

mümkün olamamıştı. Sayın belediye başkanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine bir kez daha geçmiş

olsun diyor, acil şifalar diliyorum.