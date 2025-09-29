CHP, 24 Ekim’de görülecek davanın öncesinde yeniden "mutlak butlan" tartışmalarıyla karşı karşıya kaldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda ne yapacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu’ndan "Mutlak butlan" açıklaması

CHP'deki "mutlak butlan" tartışmaları, 24 Ekim’deki dava öncesinde yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz eylül ayında da bu konu parti içindeki en önemli gündem maddesi olmuştu. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda t24'ten Faruk Bildirici'ye gönderdiği notla açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: "Kayyuma İzin vermeyeceğiz"

Kılıçdaroğlu, "mutlak butlan" kararının çıkması durumunda, partiyi kayyuma terk etmeyeceğini ve bu kararı kabul etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz" diyerek, olası bir kayyum kararına karşı duracağını ifade etti.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Partimizi kayyuma bırakamayız" sözlerinin ardında şunları söyledi: “Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşılaşırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya geliriz. Ortak akıla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışarıdan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el birliğiyle aşarız.”

"Eleştiriler için teşekkür ederim"

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında, kendisine yönelik eleştirileri yapıcı ve iyi niyetli bulduğunu belirterek, "Bütün eleştiriler için teşekkür ederim. Bu konuda doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyorum" dedi.