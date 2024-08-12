Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kurultayında yeniden genel başkanlık için aday olabileceğinin sinyalini verdi. Bu açıklama, mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çekici eleştirileriyle dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Özel’in parti içindeki normalleşme hamlelerini ve 6’lı masanın başarısızlığını sert bir dille eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için kapıyı araladı. Kılıçdaroğlu, “Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Ancak delegeler isterse, görev verilirse düşünürüm,” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık sorumluluğunun ağır olduğunu ve tartışmalardan uzak kalmayı tercih ettiğini belirtti. Bu açıklamalar, parti içindeki genel başkanlık yarışına dair belirsizlikleri artırmış görünüyor.

6'lı masa eleştirisi

Kılıçdaroğlu, seçim döneminde kurulan 6’lı masanın verilen sözleri tutmadığını dile getirdi. “6 lider bir araya geldiyse, oy birliği ile karar alacağız dediysek, sözler tutulmalıydı. Ancak süreç benim de tahmin etmediğim şekilde gelişti,” dedi. Bu yorumlar, 6’lı masa ve ittifak içindeki anlaşmazlıklar konusunda kamuoyunun dikkatini çekti.

Özgür Özel’e sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri sert bir şekilde eleştirdi. “Biz muhalefet partisi olarak masaya elimizi vurmalıyız, yasalar hakkımızı aramayı tanımlıyor. Normalleşme adımları yerine siyasal mücadele verilmelidir,” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, parti içindeki hizipleşmeleri ve stratejik yaklaşımları gözler önüne serdi.

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret

Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin de bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın dinç olduğunu ve sivil siyasetin önemini vurguladığını belirtti. “Demirtaş, terörü istemediğini ve haksız yere içeride olduğunu ifade ediyor. Hiç kimse siyasi görüşleri nedeniyle hapse atılmamalı,” dedi. Bu açıklama, Türkiye’deki siyasi tutuklular ve adalet sistemine dair önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.