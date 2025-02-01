Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir yol haritası oluşturduklarını duyurdu. Ancak, bu açıklama CHP içinde sıcak tartışmalara yol açtı. Özel’in açıklamaları, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

"Türkiye'yi davet ediyoruz"

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için süreci başlattıklarını ve partisinin yol haritasını duyurdu. Aday belirleme sürecinde partiye kaydolan herkesin oy kullanabileceğini açıklayan Özel, "Partiye kaydolan herkes Cumhurbaşkanı belirleme seçiminde oy kullanabilecektir. Türkiye'yi davet ediyoruz" dedi. Ayrıca, emekçilere, yoksullara ve gençlere seslenerek, partisini Atatürk'ün partisinin ikinci yüzyılında iktidar yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için harekete geçmeye çağırdı.

"Partiyi Kutuplaştırmak Erdoğan'ın İşine Yarar"

Ancak Özel'in açıklamaları, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti. Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimizmiş gibi tartışılması, muhalefet bloğunun motivasyonunu düşürür ve iktidarı rahatlatır" dedi. Kılıçdaroğlu, parti içindeki cumhurbaşkanlığı yarışının başlatılmasının, partiyi kutuplaştıracağını ve bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işine yaradığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, parti içi bir adaylık yarışı başlatmanın, seçmenin ve partinin gündeminin ayrışmasına yol açacağını, bunun da partinin zararına olacağını belirtti. “Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine ‘beni seçin’ derken neyi vaat edecekler? Sosyal medyadaki trol ordularının etkisiyle bu süreç Erdoğan’ın işine yaramaz mı?" diye konuşan Kılıçdaroğlu, bu tür tartışmalara derhal son verilmesi gerektiğini ifade etti.