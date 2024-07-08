Türkiye siyasi gündeminde yeni bir tartışma başladı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın duyurusuyla 28 Haziran 2024'te yeniden kurulan Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı konusunda çıkan iddialar, partinin yakın çevresinden sert tepkilerle karşılandı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, yeniden kurulan SHP ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıkladılar. Kılıçdaroğlu bu iddiaları "deli saçması" olarak nitelendirdi. Ayrıca CHP içinden bazı isimler, Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurduğu iddialarını da sert bir dille eleştirdiler.