CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün kurultay sonrası planlarına ilişkin kaleme aldığı yazıda yer alan iddialara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Böyle bir provokasyona alet olunması beni derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP’de devam eden kurultay sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine dayandırdığı iddialarında, mahkeme kararının lehine sonuçlanması halinde Kılıçdaroğlu’nun bir süre CHP Genel Merkezi’ne gitmeyeceğini öne sürdü.

Öztürk’ün yazısında, Kılıçdaroğlu’nun gelişmeleri sessizlikle izleyeceği, protestolardan kaçınmak için temkinli davranacağı, hatta genel merkeze yatak konulmasının gündeme geldiği ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti:

“Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür.

Haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir.

Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur.

Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın.”