Cumhuriyet Halk Partisi yedinci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP İzmir Milletvekililerinden Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu’nun yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ziyarette hazır bulundu.

Toplantı sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini "Önümüzdeki yerel seçim de iktidar yolu açan çalışmalardan biri olacaktır" diye değerlendirdi.

Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğine değinen Tugay, "Hepimiz bu sıkıntıların atlatıcağı bir döneme gidiyoruz. Bizi sıkıntılardan atlatacak iktidar da CHP iktidarı olacaktır. Bunun için bize en çok gereken şey birlik beraberliktir. O nedenle yeni genel başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız hepimiz birlik içinde olmalıyız. Ortak ruhla hareket etmeliyiz. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz her şey aslında partimizde var" dedi.

Tugay, "Önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na bugüne kadarki katkıları için teşekkür ediyorum. Bugün bizi ziyaret etmesi, yanımızda olması bize güç verdi" ifadelerini kullandı.

Detaylar geliyor...