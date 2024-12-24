Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık şu ifadeleri kullandı: "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır."

İhraç süreci kapsamında ilk savunmayı verecek isimlerden biri olan Teğmen İzzet Talip Akarsu, 16 Ocak tarihinde Yüksek Disiplin Kurulu’nda ifade verecek. Teğmenin savunmasının ardından kurulun kararını açıklaması bekleniyor.

Kılıçlı yemin töreni ile gündeme gelen teğmen ler hakkında ihraç süreci resmen başlatıldı. Olayla ilgili ilk tebligatlar yapılırken, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.