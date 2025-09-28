Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kadın kılığına girerek balkonlardan kadın kıyafetleri çalan Muhammet Akçal (38), güvenlik kameralarına yakalandı. Akçal, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Şüpheli tespit edildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, Aktepe ve Dokuzkavaklar mahallelerinde balkonlardan kadın giyim eşyalarının çalındığı şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler incelendiğinde, kadın kıyafeti giyen bir erkeğin balkonlara tırmanıp, kadın kıyafetleri çaldığı tespit edildi.

Kadın kılığına girdi

Ekipler, yapılan titiz incelemenin ardından hırsızlık yapan şüphelinin Muhammet Akçal olduğunu belirledi. Akçal’ın, bir evin balkonundan perde, başka bir evin balkonundan 7 şal ve başka evlerden de kadın abiye kıyafetleri çaldığı saptandı.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan Akçal, ifadesinde suçunu kabul etti. Şüpheli, sevk edildiği adliyede "Evden hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları, polis ekiplerinin şüpheliyi kısa sürede tespit etmelerini sağladı. Şüphelinin kadın gibi giyinerek hırsızlık yapması, olayın dikkat çeken yanlarından biri oldu.