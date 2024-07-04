Aralarında saldırganların da bulunduğu 31’i tutuklu 42 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tamamlandı. İddianamede, şüphelilere ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’, ‘Tasarlayarak Kasten Öldürme’ ve ‘Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlamaları yöneltildi. Bu suçlar için 7 yıl 6 aydan 349 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi “müşteki” olarak yer aldı. Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholiqov, onlarla bağlantılı olduğu belirlenen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, DEAŞ kapsamında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘11 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından yargılanacaklar. Bu kişilerin ayrıca ‘Ateşli silah ve mermi bulundurmak’ suçlarından da toplam 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 7’şer aydan 349 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Benzer suçlamalarla 20 şüpheli daha, 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 217 yıl 1’er aydan 345’er yıla kadar değişen hapis cezaları ile yargılanacak. Şüpheli Inazhaev’in ayrıca ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor. DEAŞ kapsamında sadece ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ise 18 şüphelinin 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.