KONTROL ALTINA ALINDI

Kilis'in Polateli ilçesinde meydana gelen mera yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)

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