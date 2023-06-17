/// FOTOĞRAF İPTALİ VE GÜNCEL FOTOĞRAF/// Kahvehanede kuzenini öldürdü /// FOTOĞRAF İPTALİ VE GÜNCEL FOTOĞRAF/// Kahvehanede kuzenini öldürdü

KONTROL ALTINA ALINDI
Kilis'in Polateli ilçesinde meydana gelen mera yangını havadan ve karadan müdahale ile 3 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)

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