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Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Kesikminare ile ilgililer katıldı.

Daha sonra okul bahçesindeki su verimliliği farkındalık tırını gezen öğrencilere bilgi verildi.

Vali Şahin, daha sonra öğrencilerle okuldaki musluklara su tasarruf aparatı perlatör taktı.

Programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mesajı da okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" için bir araya geldiklerini belirten Şahin, uygulama kapsamında Kilis'teki 188 okuldaki 3 bin 906 musluğa su tasarruf aparatı takılacağını belirtti.

Vali Tahir Şahin , 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, su tasarrufu yla ilgili öğrencilere bilgi verdi.

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